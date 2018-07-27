Dunfermline Athletic - Stirling Albion sahaya çıkıyor

İskoçya Lig Kupası Grup D heyecanı devam ediyor. Dunfermline Athletic, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Stirling Albion takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Dunfermline Athletic 9 puanla 1. sırada, Stirling Albion 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Dunfermline Athletic son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Stirling Albion son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 312 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunfermline Athletic kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Stirling Albion sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dunfermline Athletic son hafta oynanan Airdrie Utd. maçında 3-2 yenildi.

Stirling Albion ise Stenhousemuir maçında 3-2 kazandı.

Dunfermline Athletic, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Stirling Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Stirling Albion, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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