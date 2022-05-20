Reyting sıralamasında hangi yapımın kaçıncı olduğu yakından takip ediliyor. 19 Mayıs Perşembe günü reyting sıralaması araştırılıyor. Total ve AB sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. Peki, dün akşam reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 19 Mayıs 2022 Total ve AB reyting sonuçları...