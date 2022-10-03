Dünün reyting sonuçlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. 2 Ekim Pazar akşamı televizyonda; Yargı, Teşkilat, Tozluyaka, MasterChef Türkiye, Hababam Sınıfı Tatilde, Gül Masalı ve daha birçok yapım ekrana geldi. Peki, hangi yapım kaçıncı oldu? İşte zirvedeki o yapım...