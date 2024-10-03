Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Mehmed: Fetihler Sultanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Bologna maçı ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…