Reyting sonuçları 2 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor!
Dünün reyting sonuçları 2 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelirken; Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Hababam Sınıfı ve Mehmed: Fetihler Sultanı yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Mehmed: Fetihler Sultanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Bologna maçı ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…
2 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI