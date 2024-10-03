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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 2 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas...

        Reyting sonuçları 2 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor!

        Dünün reyting sonuçları 2 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelirken; Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Hababam Sınıfı ve Mehmed: Fetihler Sultanı yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 2 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:24 Güncelleme: 03.10.2024 - 07:24
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        Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 2 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Mehmed: Fetihler Sultanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Bologna maçı ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…

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        2 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        2 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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