Reyting sonuçları gündemdeki yerini koruyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 23 Haziran 2024 Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...