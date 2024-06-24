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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları: 23 Haziran 2024 AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor... 23 Haziran 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. AB ve total reyting sıralaması ile dün yayınlanan yapımların izlenme oranları belli oluyor. Sezon finali veren dizilerin yerlerini ise filmler ve yeni programlar aldı. Ayrıca televizyon ekranlarında EURO 2024 rüzgarı esmeye devam ediyor. İşte, 23 Haziran 2024 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 08:35 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:35
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        Reyting sonuçları gündemdeki yerini koruyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 23 Haziran 2024 Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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        23 HAZİRAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Haziran 2024 Pazar gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        23 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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