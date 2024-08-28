Reyting sonuçları 27 Ağustos 2024 Salı listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Ağustos Salı akşamı Password, Düğüm Salonu, Bergen, Tokatçı, Tolgshow Filtresi ve MasterChef Türkiye ekranlara geldi. TRT 1’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu Galatasaray-Young Boys maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…