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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 3 Eylül 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 3 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 3 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam yeni dizi Bir Gece Masalı yayın hayatına başladı. Öte yandan Password, Koruyucu-Safe, Yedi Bela Hüsnü, Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, Çakallarla Dans 6, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 3 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:40
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programı günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Eylül Salı akşamı Bir Gece Masalı, Password, Koruyucu-Safe, Yedi Bela Hüsnü, Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, Çakallarla Dans 6, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması izledikleri yapımların sıralamasını merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Eylül 2024 Salı reyting birincisi…

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        3 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        3 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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        3 EYLÜL 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 MasterChef Türkiye TV8

        2 Bir Gece Masalı ATV

        3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

        4 Aybüke Öğretmen Oldum Ben (T.S) TRT 1

        5 Aybüke Öğretmen Oldum Ben (T.S) (TKR) TRT 1

        6 MasterChef Türkiye Özet TV8

        7 Now Ana Haber NOW

        8 Yedi Bela Hüsnü (T.S) SHOW TV

        9 Atv Ana Haber ATV

        10 Show Ana Haber SHOW TV

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        3 EYLÜL 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 MasterChef Türkiye TV8

        2 Bir Gece Masalı ATV

        3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

        4 Esra Erol'da ATV

        5 Now Ana Haber NOW

        6 Atv Gün Ortası ATV

        7 Bir Gece Masalı (TKR) ATV

        8 Atv Ana Haber ATV

        9 Show Ana Haber SHOW TV

        10 Aybüke Öğretmen Oldum Ben (T.S) TRT 1

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