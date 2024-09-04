Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programı günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Eylül Salı akşamı Bir Gece Masalı, Password, Koruyucu-Safe, Yedi Bela Hüsnü, Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, Çakallarla Dans 6, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması izledikleri yapımların sıralamasını merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Eylül 2024 Salı reyting birincisi…