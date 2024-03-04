Reytinglerde birincilik rekabeti! 3 Mart 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları
Dünün reyting sonuçları, 3 Mart Pazar günü ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisinin izlendiğini ortaya koyuyor. Dün birbirinden iddialı diziler, programlar ve ana haber bültenleri reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam kuşağında Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ekranlara geldi. İşte, 3 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması...
Her gün kanallarda birbirinden iddialı yapımlar yayınlanıyor. İzleyiciler ise takip ettikleri dizilerin ve programların izlenme oranını merak ediyor. Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları, AB ve total kategorilerinde kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 3 Mart Pazar dünün total ve AB reyting sıralaması...
3 MART 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Mart Pazar gününün AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
3 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI