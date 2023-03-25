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Reytinglerde zirve yarışı! 24 Mart Cuma dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları sıralamasında birinci sırada yer alan yapım merak konusu oldu. Reyting sonuçları araştırmaları hız kazanırken 24 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında; Arka Sokaklar, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. İşte 24 Mart Cuma AB ve total reyting sıralamasında zirve mücadelesi...

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  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    "24 Mart Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı?" sorgulamaları dizilerin yayımlanmasının ardından hız kazandı. Dün akşam yayınlanan Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 24 Mart 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...
  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    24 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

     

    24 Mart Cuma reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar saat  10:00'da açıklanıyor. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz. 

     
  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    Yayınlandığı ilk günden beri uzun zamandır zirveyi başkasına kaptırmayan Yalı Çapkını geçtiğimiz hafta sadece tek kategoride birinci oldu. Geçtiğimiz hafta Show'da ekrana gelen görücü usulü evlendirilen Nursema'nın camdan aşağı düştüğü Kızılcık Şerbeti ise iki kategoride zirveyi kaptı.
  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    Cuma akşamlarının birbirinden iddialı iki yapımı olan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasında reyting savaşını hangi dizinin kazanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümler sonrası Yalı Çapkını tek kategoride birinci olurken, diğer iki kategorideki birinciliği Kızılcık Şerbeti'ne kaptırmıştı.
  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    Bu hafta Kızılcık Şerbeti yine bomba gibi bir bölümle ekrana gelirken, Yalı Çapkını'nda seyircinin görmeyi istemediği Zerrin ve Pelin ikilisinin sahneleri ekrana geldi. Bu durumda '24 Mart reyting sonuçlarında Yalı Çapkını zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne mi kaptırdı?' sorusunu akıllara getirdi. 
  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    17 Mart reyting sonuçlarına göre; Yalı Çapkını Total'de ilk sırada yer alırken, bu hafta AB ve ABC'de birinci olan yapım Kızılcık Şerbeti oldu.

    Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de ekranlara gelen "Kızılcık Şerbeti", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Ateş Kuşları" yer aldı.
  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    AB'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı.
  • Dünün Reyting sonuçları 3 Mart Cuma 2023! Reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    ABC'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada ise "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber" yer aldı.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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