Cuma akşamlarının birbirinden iddialı iki yapımı olan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasında reyting savaşını hangi dizinin kazanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümler sonrası Yalı Çapkını tek kategoride birinci olurken, diğer iki kategorideki birinciliği Kızılcık Şerbeti'ne kaptırmıştı.