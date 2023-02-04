Dünün reyting sonuçları televizyon takipçilerininin gündeminde yer almaya devam ediyor. "3 Şubat Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıtını arıyor. AB ve total sıralaması özellikle geçtiğimiz akşam yayınlanan Sultanın Fermanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Sıfırıncı Gün ve Ateş Kuşları yapımlarının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, 3 Şubat 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...