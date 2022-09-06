Dünün reyting sonuçları merak ediliyor. 5 Eylül Pazartesi akşamı televizyonda; Güldür Güldür Show, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, MasterChef Türkiye, Recep İvedik 5, Bir Küçük Gün Işığı, Dipten Gelen ve Gönül Dağı yapımları yer alıyordu. Peki, hangi yapım kaçıncı oldu? İşte detaylar...