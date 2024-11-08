Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Tottenham maçı ve AZ Alkmaar Fenerbahçe, Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Aile Arasında, Önemsiz Biri ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe reyting birincisi…