Reyting sonuçları 7 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 7 Kasım 2024 Perşembe sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Tottenham maçı ve AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ekranlara geldi. Maçın yanı sıra dünün akşam kuşağında Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Aile Arasında, Önemsiz Biri ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 7 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Tottenham maçı ve AZ Alkmaar Fenerbahçe, Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Aile Arasında, Önemsiz Biri ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe reyting birincisi…
7 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
7 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
7 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI