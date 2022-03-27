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26 Mart 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor All Star

Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. 26 Mart Cumartesi akşamı: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor All Star, Güldür Güldür Show yapımları ekrana gelirken dünün reyting sonuçları araştırılıyor. İşte, 26 Mart Cumartesi reyting sıralaması...

  • 01
    Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart 2022 reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçları belli oldu. 26 Mart Cumartesi 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. 26 Mart Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Şantaj, Survivor All Star, Gurbetçi Şaban ve Gönül Dağı yapımları ekrana geldi. İşte 26 Mart reyting sonuçları...
  • 02
    Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart 2022 reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 Gönül Dağı

    2 Kardeşlerim

    3 Kara Tahta Ön İzleme

    4 Survivor All Star

    5 Gönül Dağı (Özet)

    6 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    7 Kardeşlerim (Özet)

    8 Show Ana Haber

    9 Güldür Güldür Show

    10 Güldür Güldür Show (Özet)
  • 03
    Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart 2022 reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 Gönül Dağı

    2 Kara Tahta Ön İzleme

    3 Survivor All Star

    4 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    5 Kardeşlerim

    6 Gönül Dağı (Özet)

    7 Güldür Güldür Show

    8 Survivor Ekstra

    9 Güldür Güldür Show (Özet)

    10 Show Ana Haber
  • 04
    Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart 2022 reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

    GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI 19 MART 2022?

    19 Mart 2022 Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre; Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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