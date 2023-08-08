Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
Dünün reyting sonuçları 7 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Ruhun Duymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu, Şebeke, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 7 Ağustos Pazartesi reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen;Güldür Güldür Show, Ruhun Duymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu, Şebeke, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 7 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
7 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
7 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI