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        Haberler Televizyon Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Ağustos Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

        Dünün reyting sonuçları 7 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Ruhun Duymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu, Şebeke, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 7 Ağustos Pazartesi reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 07:58
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen;Güldür Güldür Show, Ruhun Duymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu, Şebeke, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 7 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        7 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        7 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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