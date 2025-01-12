Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yılmaz'ın; "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak" cümlesi oldukça dikkat çekti.

Cevdet Yılmaz, toplantıda; "Son yıllarda aile yapısını zayıflatmaya yönelik küresel tehditler ve toplumsal değişimler, evlilik oranlarında bir düşüşe, boşanma oranlarında ise bir artışa sebep olmaktadır. Bu gidişatı tersine çevirmek için güçlü ve dinamik nüfus yapısını teşvik eden, genç yaşta evlilikleri, doğurganlığı ve aile kurma noktasında cesaret veren politikalar geliştirmeyi öncelikli bir görev olarak görüyoruz" dedi.

"Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak" Haberi Görüntüle

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Son yıllarda tüm dünyada doğurkanlık oranı (Her kadından doğan toplam çocuk sayısı) bir hayli düştü. Bu durum; dünya nüfus artışında yavaşlamaya neden oldu.

Doğurkanlık oranının düşmesinin sonuçlarından bir diğeri de nüfusun yaşlanması.

Peki doğurkanlık oranı neden düşüyor?

Uzmanların açıklamalarına ve yapılan anketlerden çıkan sonuçlara göre bunun ana nedeni; evlenme yaşının yükselmesi, ekonomik sorunlar, savaşlardan ve doğanın kirlenmesinden dolayı geleceğe yönelik güvensizlik...

2023'te;

• Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artışı yaşandı.

• Bir önceki yıla oranla artış sadece % 0.10 olarak gerçekleşti.

• Bir yıl içinde günde; 254 bebek doğumuyla nüfus, 92.284 olarak arttı.

• 2022'de ise günde; 1.641 bebek doğumuyla nüfus 599.280 olarak artmıştı.

Son yüzyıla bakacak olursak Türkiye'de;

• En yüksek nüfus artış oranı yıllık, % 2.4 ile 1950 - 1955 arasında görüldü.

• En düşük nüfus artışı ise yıllık, % 0.9 ile II. Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1940 - 1945 arasında kaydedildi.