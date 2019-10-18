Dünya altın, mücevher ve pırlanta sektöründe Türk rüzgarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAltın

Dünya altın, mücevher ve pırlanta sektöründe Türk rüzgarı

AA

Altın, Mücevher ve Pırlanta ihracatı yapan Türk firmaları dünya piyasasına damga vurmaya devam ediyor

Dünya altın, mücevher ve pırlanta sektörü

Çinli rakiplerine nazaran yüksek Avrupa standartlarında üretim yapan Türk firmaları düşük fiyatları ile İtalya gibi rakiplerini geride bırakıyor.

Büyük oranda yerli imkan, kaynak, mühendislik ve tasarım ile üretilen ürünler, başta yakın coğrafyadaki ülkeler olmak üzere Amerika'dan Avrupa'ya, Körfez ülkelerinden Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Kuyumcukent olarak altın ve mücevherat sektöründe çok önemli bir yere sahip olduklarını belirterek, "İmalatçılarımızın yüzde 80’den fazlası Kuyumcukent çatısı altında üretimlerini gerçekleştiriyorlar. 2 bin 500 civarı esnaf ve bin 100’den fazla imalatçımızı bünyemizde bulunduruyoruz. 7 büyük fabrikamızın tamamı büyük ihracatçılarımızdır. İstanbul Altın Rafinerisi, Cetaş, İnnova gibi kuruluşlarımız ihracatta bayrak taşıyıcılarımızdır. Yılda 700 ton altın üretmekteyiz. 350-400 tona yakını toplamda 138 ülkeye ihraç edilmektedir. Ortadoğu, Avrupa ve Amerika ana ihracat rotalarımızdır." diye konuştu.

Altının yükselmesi sonucu iç piyasada talep azalmış olsada dış pazarda güçlerini koruduklarını ifade eden Sudaş, Dubai’de altın ihracatının zorlaşması sonucunda yabancı alıcıların Türkiye’ye ilgisinin arttığını bildirdi.

Ortadoğu’da yaşanan siyasi krizler ve savaşlardan kaçan insanların sektöre ciddi anlamda katkıda bulunduklarını kaydeden Sudaş şunları söyledi:

"Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi Körfez ülkelerindeki kuyum sektöründen insanlar Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyorlar ve imalatçılarımızı destekliyorlar. Gelen esnafların en zayıfı 300-500 kilo civarı altınla geliyor. Kuyumcukent'te ciddi bir hareketliliğe sebep oldular. 8-10 sene öncesine kadar biz altın ve pırlanta sektöründe dünya piyasasında 5. sıradayken artık İtalya ile aynı seviyelere gelmiş durumdayız. Üretimde yakın zamanda yüksek ihtimalle İtalya’yı geçeceğiz. Tasarım noktasında ise takibimiz sürüyor."

Sudaş, en akıllı yatırımın altına yapılan yatırım olduğunu ve kazanç istatistiklerinin bunu doğruladığını sözlerine ekledi.

"EĞER AMERİKA VERGİYİ KALDIRIRSA VEYA SADECE İŞÇİLİKTEN VERGİ ALIRSA İMALATIMIZ ARTACAK"

Tarz Alyans Genel Müdürü Mert Ayarman da şirket olarak Avrupa Merkezli ihracat yaptıklarını belirterek, "Münih’te bir ofisimiz var. Orta Avrupa ülkelerine bu ofisimiz vasıtasıyla dağıtım yapıyoruz.Diğer ülkelere ise oradaki temsilcilerimiz vasıtasıyla satışlarımızı yapıyoruz. Şu an 38 ülkeye aktif olarak ihracat yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Ayarman, devletin altın ve mücevherat sektörüne katkısından memnun olduklarını kaydederek geçen sene ihracatta pırlantadan katma değerin kaldırılması sektör için itici bir güç olduğunu ve imalatçılardan yana bir düzen inşa edildiğini söyledi.

Önümüzdeki 50 yıl içinde Türkiye'den büyük küresel markaların çıkacağını beklediklerini ifade eden Ayarman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hamurumuzda takıp takıştırmak var. Bizler hem altını kullanmayı hem işlemeyi seven bir toplumuz. Teknoloji henüz gelişmemişken bile el işçiliği ile muazzam işler başarıyorduk. Teknolojinin gelişmesi sonrası ise doğal olarak üretimi artırdık. Türk ihracatlarının imalat kabiliyeti yüksektir. İşçilik maliyetlerimiz ucuz aynı zamanda kapasitemiz giderek artıyor. Biz kalite ürün de üretiyoruz. İtalya’da üretilen ürün ile aynı kaliteyi yakalıyoruz ve bizim yarı fiyatına satma şansımız var."

Amerika'nın ticaret savaşlarından dolayı Çin’e kotalar koyduğunu hatırlatan Ayarman, "Çin’den ithalatında ciddi düşüşler söz konusu. Bu altını Amerika bir yerlerden almak zorunda. Eğer Amerika vergiyi kaldırırsa veya sadece işçilikten vergi alırsa bizim imalatımız artacaktır. İmalat artarsa istihdam artar ve bu da ülkemizin daha müreffeh olmasına katkı sunar." diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika: 18 Ekim Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2019
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Son Dakika: 17 Ekim Altın fiyatları yükselişte! Canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları 2019
ALTINAltın fiyatları yükselişe geçti!
Son Dakika: 17 Ekim Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2019
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Son Dakika: 16 Ekim Altın fiyatları yükselişte! Canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları 2019
ALTINAltın fiyatları yükselişe geçti!
Son Dakika: 16 Ekim Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2019
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Son Dakika: 15 Ekim Altın fiyatları düşüşte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2019
ALTINAltın fiyatları düşüşe geçti!
Son Dakika: 15 Ekim Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2019
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Son Dakika: 14 Ekim Altın fiyatları yükselişte! Canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları 2019
ALTINAltın fiyatları yükselişe geçti!
Son Dakika: 14 Ekim Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2019
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Son Dakika: 13 Ekim Altın fiyatları düştü! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2019
ALTINAltın bugün ne kadar?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X