ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Bankası başkanlığı koltuğuna Hazine Bakanlığı kıdemli yöneticisi David Malpass'i aday göstereceğini bankanın başlıca hissedarlarına bildirdi. Dünya Bankası başkanlığı i çin bir dönem Ivanka Trump'ın da adı geçmişti

Trump'ın destekçilerinden olduğu bilinen ve çok uluslu kuruluşlara şüphe ile yaklaşan Malpass diğer hissedarların da onayını alırsa geçen yıl gelişen ülkelere 64 milyar dolar kaynak sağlayan Dünya Bankası başkanlığı koltuğuna oturacak. Avrupalı hissedarların da Malpass'a itiraz etmediği belirtildi.

Malpass'ın adaylığı hakkındaki haberlerin ilk kaynağı olan Politico'ya göre, Malpass'in Dünya Bankası başkanlığına adaylığı konusunda resmi açıklamanın Çarşamba günü yapılması bekleniyor. Ayrıca Malpass'in son iki yıldır Dünya Bankası'nın, "artık yeterince varlıklı olduğunu" düşündüğü Çin'e borç vermeyi durdurması gerektiğini savunduğu anımsatıldı.

Politico, Malpass ile Trump yönetiminin Dünya Bankası'nın politikalarını daha yakından kontrol etmek istediğini iddia ederken, 62 yaşındaki hazine yöneticisinin geçen yıl bankanın 13 milyar dolarlık sermaye artışını yönetim reformlarına bağlayan bir çalışma yürüttüğüne de dikkat çekildi.

Reformlar, bankanın kaynaklarını gelişmemiş ülkelere kullandırılmasını ve orta gelirli ülkelerin Dünya Bankası dışındaki borçlanma imkanlarını kullandırmaya özendirilmesini içeriyor.