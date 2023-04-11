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Dünya Bankası küresel büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 2'ye revize edildiğini bildirdi.

Dünya Bankası küresel büyüme tahminini yükseltti
AA

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın açılışı öncesi küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiğini aktaran Malpass, küresel ekonomik büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun, Çin'in ekonomik görünümündeki iyileşmeden kaynaklandığını kaydetti.

Malpass, bankacılık sektöründeki sıkıntıların ve yüksek petrol fiyatlarının büyüme beklentileri üzerinde bu yıl yeniden aşağı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Banka'nın ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,7 büyüyeceği öngörülmüştü.

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