Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Dünya Bankası'ndan Gazze'ye 20 milyon dolarlık yardım

        Dünya Bankası'ndan Gazze'ye 20 milyon dolarlık yardım

        Dünya Bankası, Gazze halkına acil yardım için 20 milyon dolarlık yeni finansman sağlanacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Bankası'ndan Gazze'ye 20 milyon dolarlık yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye acil yardım için destek sağlanacağı aktarıldı.

        Açıklamada, Dünya Bankasının toplam 35 milyon dolarlık destek paketinin bir parçası olarak Gazze halkına acil yardım amacıyla 20 milyon dolarlık yeni finansman sağlayacağı kaydedildi.

        Bankanın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansmanın gıda kuponları ve paketleri için 10 milyon dolarlık kaynağı da içerdiği belirtilen açıklamada, söz konusu yardımın 377 bin kişiye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

        35 MİLYON DOLARLIK DESTEK PAKETİ

        Açıklamada, Gazze'deki insanlara yardım sağlanması amacıyla hibe olarak tahsis edilen 35 milyon dolarlık destek paketinin 15 milyon dolarının halihazırda ulaştırıldığı aktarıldı.

        REKLAM

        Dünya Bankasının açıklamasında, yardım faaliyetlerinin, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı ve UNICEF gibi halihazırda Gazze'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"