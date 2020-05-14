AA

Burunçuk, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, salgının başlamasıyla imkanlarını hızlıca mobilize ederek, birkaç hafta içerisinde ilk aşamada Kazakistan'a 27 milyon, Kırgızistan'a 21 milyon, Tacikistan'a 27,5 milyon ve Özbekistan'a 311 milyon dolar verildiğini belirtti.

Söz konusu yardımların sağlık ve sosyal sektörlerde kullanıldığını ifade eden Burunçuk, Dünya Bankası'nın bölgeye yardımlarının ikinci aşamasının ülkelerin kriz sonrası ekonomik iyileşmesine odaklı olduğunu söyledi.

Burunçuk, söz konusu acil finansmanın dışında Orta Asya'ya yardım paketinin 9,7 milyar dolar olduğunu ve bunun ülkelerin ekonomik iyileştirilmesine yönlendirileceğini dile getirdi.

Kazakistan'da salgın öncesi hazırladıkları birkaç projenin ekonominin iyileştirilmesi açısından önemini vurgulayan Burunçuk, "Bunlardan biri 500 milyon dolar değerinde hayvancılığı geliştirme projesi." dedi.

Burunçuk, ülkede dijital gelişme alanında da 500 milyon dolarlık proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kırgızistan'a verdikleri 21 milyon dolar desteğin ambulanslar, özel koruyucu malzemeler, test kitleri, ilaç, sağlık personeline destek için kullanıldığını ifade eden Burunçuk, ekonomi ve sosyal alanlarda mevcut projeler için 250 milyon dolarlık ek projeler hazırladıklarını aktardı.

Tacikistan'a sağlık ve sosyal alanlar için verecekleri 27,5 milyon dolardan 11,3 milyon doları verdiklerini, kalanı da temmuz ayında tahsis edeceklerini söyleyen Burunçuk,ülkenin kırsal bölgelerinde ekonomik durumun iyileştirilmesiyle ilgili projelerin olduğunu dile getirdi ve "80 milyon dolar değerinde tarım sektörüne destek projemiz var. Bu projeyi yüzde 100 ekonominin iyileşmesi için kullanacağız." yorumunu yaptı.

Burunçuk, Tacikistan'da finansman sağladıkları büyük altyapı projelerinden Nurek Hidroelektrik Santrali onarım çalışmaları projesi için 50 milyon dolar ek finansman sağlanması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Özbekistan'a ilk aşamada sağlık sektörü için 95 milyon dolar tahsis ettiklerini ifade eden Burunçuk, hükümetin krize karşı önlem programı için destek verdiklerini ve buna ek finansman sağlanmasıyla ilgili projeler hazırladıklarını hatırlattı.

Burunçuk, Dünya Bankası'nın ülkede destek paketinin 4 milyar doların üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bu projeler ekonomi, eğitim, dijitalleşme, küçük çiftliklere destek, tarım alanının modernize edilmesi ve diğer alanları içeriyor. Dünya Bankası Kovid-19'la mücadele için 160 milyar dolar civarında kaynak sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.