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Dünya Bankası'ndan Türkiye değerlendirmesi

Dünya Bankası Türkiye raporunda yurtiçi makroekonomik dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin bu yıl ekonomik canlanmayı etkileyebileceği belirtildi. Raporda bazı ülkelerde COVID-19 salgınının yeniden yükselişe geçmesi risklerinin küresel toparlanmayı ve Türkiye’nin de büyüme beklentilerini etkileyebileceği bildirildi

Dünya Bankası'ndan Türkiye değerlendirmesi
İHA

Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’nun (TEM) son sayısını yayınladı. Rapora göre, COVID-19 pandemisine karşı uygulamaya konulan politikalar ve bunların ekonomik etkileri 2020 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin toparlanmasını sağladı. Kredileri desteklemeye yönelik önlemler de dikkate alındığında, Türkiye’nin ekonomik destek programının büyüklüğünün gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı G20 yükselen piyasa ekonomilerinin ortalamasından daha yüksek olarak gerçekleşti.

Haziran ve Temmuz aylarında kısıtlamaların gevşetilmesiyle Türkiye’nin dünyada büyüyen sayılı ülkeler arasında yer aldığının kaydedildiği raporda, “Bu desteklerin sonucu olarak meydana gelen kredi artışı ve Haziran-Temmuz aylarında kısıtlamaların, işletme kapatma önlemlerinin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetin belirgin bir şekilde yükselişe geçmesini sağlayarak Türkiye’yi 2020 yılında pozitif büyüme performansı sağlayan birkaç G20 ülkesinden birisi haline getirdi. Ancak bu büyüme beraberinde yükselen enflasyon, uluslararası rezervlerde düşüş, lirada zayıflama, cari açıkta sert bir artış ve şirketlerde yaşanan finansal stres ile birlikte geldi.

2020 yılının sonundaki toparlanma, işgücü piyasalarının bir miktar toparlanmasına yardımcı olurken, özellikle kadınlar, gençler ve düşük vasıflı işçiler olmak üzere birçok çalışan geride kaldı. Bu durumun, yüksek enflasyon ile birlikte, yoksullara daha fazla zarar vermiş olması muhtemeldir. 2019 yılında yüzde 10,2 olan yoksulluk oranının 2020 yılında yüzde 12,2'ye yükseldiği tahmin edilmektedir. Şu anda yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Raporda bazı ülkelerde COVID-19 salgınının yeniden yükselişe geçmesi risklerinin küresel toparlanmayı ve Türkiye’nin büyüme beklentilerini etkileyebileceği bildirildi.

Raporda uluslararası piyasa erişimini ve küresel değer zincirlerine katılımı arttıran önlemlerin Türk şirketlerinin büyümelerini ve daha üretken hale gelmelerini sağlayacağını öngörülüyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame konu ile ilgili “Kriz bir fırsat sunmaktadır. Yeşil toparlanmayı teşvik etmeye ve yeşil bir dönüşümü başlatmaya yönelik önlemler küresel piyasaların karbonsuzlaştığı bir süreçte Türkiye’yi rekabet bakımından avantajlı bir konumda tutabilir. Daha fazla çeşitlendirilmiş ve daha yeşil bir finansal sistem, dayanıklı ve sürdürülebilir bir toparlanmayı destekleyecektir” dedi.

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