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Dünya Bankası'ndan Ukrayna'daki ulaşım altyapısının onarımı için 50 milyon dolarlık hibe

Dünya Bankası, Ukrayna'daki ulaşım altyapısının onarımına yardımcı olmak için ilk aşamada 50 milyon dolarlık hibeyi onayladı

Dünya Bankası'ndan Ukrayna'daki ulaşım altyapısının onarımı için 50 milyon dolarlık hibe
AA

Bankadan yapılan açıklamada, acil insani yardım ve toparlanmayı desteklemek, ithalat ve ihracat koridorlarının kapasitesini artırmak için Ukrayna'nın ulaşım ağını onarmak ve eski haline getirmek amacıyla 50 milyon dolarlık yeni bir projenin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu proje için ayrılan hibe finansmanın, Ukrayna Yardım, Toparlanma, Yeniden İnşa ve Reform Güven Fonu (URTF) tarafından sağlandığı belirtilerek, 535 milyon dolara kadar ek finansmanın da kısa süre içinde uygulanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Bunun 2 ay içinde onaylanan ikinci ölçeklenebilir Dünya Bankası destekli acil durum operasyonu olduğuna işaret edilen açıklamada, ilkinin geçen yıl aralık ayında onaylandığı ve sağlık altyapısı ile sağlık hizmetlerinin onarımına odaklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Temel Lojistik Altyapısını ve Ağ Bağlantısını Onarma (RELINC) projesinin temel köprüler ile demir yollarının eski haline getirilmesine ve Karadeniz'deki nakliye kesintilerinin etkilerini azaltmak için batıya doğru ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Projeyle özellikle hasarlı kara yolu köprü bağlantılarının ve hayati önem taşıyan demir yolu hatlarının onarımı için modüler köprüler, ekipman ve malzemelerin satın alınmasının destekleneceği belirtilen açıklamada, konteynerlerde yük taşımak için demir yolunun kapasitesini artırmak amacıyla düz yataklı vagonların ve ek vagonların satın alınmasının finanse edilmesine yardımcı olunacağı aktarıldı.

Dünya Bankası'nın tahminlerine göre, Ukrayna hükümetinin kontrolüne geri dönen bölgelerdeki 2 bin 100'den fazla köy, 51 kasaba ve 35 şehirde savaş nedeniyle ulaşım ağlarında kesinti yaşıyor.

Ukrayna'nın ulaşım ağına doğrudan verilen zararın 1 Haziran 2022 itibarıyla kapsamlı bir şekilde 29,9 milyar doları aştığı ve kesintiye uğrayan ulaşımdan kaynaklanan ekonomik kayıpların ek olarak 26,1 milyar doları bulduğu kaydediliyor.

Dünya Bankası'nın bugüne kadar Ukrayna için 18 milyar dolardan fazla acil durum finansmanını seferber ettiği belirtiliyor.

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