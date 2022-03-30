Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu

Dünya Bankası, Taliban'ın orta dereceli kız okullarını açmaması üzerine Afganistan'daki 600 milyon dolarlık dört ayrı projesini durdurduğunu açıkladı. Projeler eğitim, sağlık ve tarımı desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlıyordu.

Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Afganistan'da kız çocukları ilkokullara gidiyor ama orta dereceli okulların açılması askıya alındı

Dünya Bankası, Taliban'ın orta dereceli kız okullarını açmaması üzerine Afganistan'daki 600 milyon dolarlık dört ayrı projesini durdurduğunu açıkladı.

Dünya Bankası'nın durdurduğu projeler eğitim, sağlık ve tarımı desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlıyordu.

Daha önce Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, projelerde "büyük ağırlıkla kız çocukları ve kadınların yardımlardan faydalanmasına odaklanıldığı" kaydedilmişti.

Okul kapısından geri döndüler

Taliban aylar süren kısıtlamalardan sonra geçen hafta, orta dereceli kız okullarını açmaktan vazgeçmiş ve önceden haberdar olmayan kız çocukları o gün okul kapılarından geri çevrilmişlerdi.

Taliban yönetimi o gün yaptığı açıklamada, okulların, kız öğrencilerin üniformalarının "Şeriat hukuku ve Afgan geleneklerine" uygun bir şekilde düzenlenmesinden sonra açılacağını söylemişti.

Okulların açılmaması uluslararası düzeyde kınanmış ve başkent Kâbil'de de okulların yeniden açılması talebiyle Eğitim Bakanlığı yakınlarında bir protesto gösterisi yapılmıştı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1506724966485708822?s=20&t=Fy2k1MhrSranJDyMC-wDkQ

Durdurulan projeler neydi?

Dünya Bankası'nın durdurduğu projeler kadınlar ve kız çocuklarının Afganistan'daki temel hizmetlerden erkeklerle eşit düzeyde yararlanabilmesini hedefliyordu.

Bu çalışmalar geçen yıl Taliban Afganistan'ın yönetimini ele geçirildiğinde dondurulmuş olan Afganistan Yeniden Yapılandırma Fonu (ARTF) tarafından finanse edilecekti.

Ayın başlarında Dünya Bankası, eğitim, tarım ve sağlık da dahil bazı alanlardaki acil ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla fonun 1 milyar dolardan fazla bir kısmının kullanımına onay vermişti.

Projelerde kullanılacak para Taliban'a verilmeyecek onun yerine Birleşmiş Milletler kurumları ve yardım kuruluşları eliyle kullanılacaktı.

1 Mart tarihinde bir açıklama yapan Dünya Bankası, "İlk adım olarak Afganistan Yeniden Yapılandırma Fonu bağışçıları eğitim, sağlık, tarım sektörlerinde ve toplumsal gelir sağlayıcı yaklaşık 600 milyon dolarlık dört projeye karar verecek" demişti.

Bu 600 milyon dolarlık ilk yardımı, koşullar elverdikçe ilave yatırımların izleyeceği kaydedilmişti.

Yardımın önü açılabilir mi?

BBC'nin aldığı bilgiye göre, projelerin yeniden başlaması için bankanın, hedeflerine ulaşabileceğine kanaat getirmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, İngiltere ve ABD dahil 10 ülkeden yetkililer tarafından yapılan ortak bir açıklamada Taliban'ın tutumu "ciddi şekilde rahatsız edici" diye nitelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Taliban ile Katar'da yapılması planlanan görüşmeleri iptal ettiğini açıkladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Roman Abramoviç: Öksüz bir çocuktan, milyarder oligarka
BBC Roman Abramoviç: Öksüz bir çocuktan, milyarder ...
Son dakika: ABD'de linç ilk kez federal nefret suçu haline getirildi
BBC ABD'de linç ilk kez federal nefret suçu haline ...
Ukraynalılar anlatıyor: Rus işgali altında yaşam
BBC Ukraynalılar anlatıyor: Rus işgali altında yaşam
İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili olarak 20 kişiye para cezası kesilecek
BBC İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken ...
Son dakika haber! Uluslararası ajans duyurdu: Rusya Ukrayna'da iki talebinden vazgeçti
BBC FT: Rusya Ukrayna'da iki talebinden vazgeçti
Boris Nemtsov suikastı: Gizli suikast timiyle bağlantılı Rus ajanın, öldürülen Putin'e muhalif siyasetçiyi aylarca izlediği kanıtlandı
BBC Rus ajanın, öldürülen Putin'e muhalif siyasetçiyi ...
Taliban, Afganistan'da BBC'nin televizyon programlarını yasakladı
BBC Taliban, Afganistan'da BBC'nin televizyon ...
Covid 19: Çin'in Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor
BBC Covid 19: Çin'in Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor
İklim krizi: Dünyanın en büyük mercan kayalığı sisteminde yeni bir beyazlaşma felaketi
BBC İklim krizi: Dünyanın en büyük mercan kayalığı ...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Moskova başarısızlığını kabul mu etti?
BBC Moskova, Ukrayna'daki hedefleri konusunda vites mi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.