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Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2.7'den yüzde 3.2'ye yükseltti

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
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AA

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu yayımladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yüzde 4,3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2025'te ise yüzde 4,1 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaklaşık 34,2 milyar dolarlık hasara yol açtığının tahmin edildiği belirtilen raporda, bunun ülkenin 2021'deki Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 4'üne denk geldiği aktarıldı.

Raporda, tüm iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının gerçek maliyetinin doğrudan hasarın iki katı kadar olabileceği belirtilerek, devletin devam eden yeniden inşa çalışmaları için hanehalklarına ve yatırımlara sağladığı destek sayesinde büyüme oranının 2024-2025 yıllarında ortalama yüzde 4,2'ye çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın devam eden etkileri, inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyon ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik faaliyetin bu yıl durgun seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 1,2 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinin bu yıl için yüzde 1,4, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 2,7 olduğu kaydedildi.

Dünya Bankası, ocak ayındaki tahminlerinde, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomisinin 2023'te yüzde 0,1 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, bölge ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisindeki artışın Rusya ekonomisindeki daralmada gözlenen gevşemeden ve Ukrayna'nın görünümündeki iyileşmeden kaynaklandığı aktarıldı.

Bankanın raporunda, enflasyonun düşmesi, iç talebin toparlanması ve dış ortamın iyileşmesiyle birlikte, bölgesel büyüme hızının 2024-2025 yıllarında ortalama yüzde 2,7'ye çıkmasının beklendiği bildirildi.

Görünümün hala oldukça belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, Ukrayna'da devam eden savaşın tırmanması, gıda ve enerji fiyatlarının artmaya devam etmesi, küresel olarak veya bölgede faiz artışlarının hızlanması veya bölgeye sermaye akışlarının ani bir şekilde tersine dönmesi durumunda, 2023 yılındaki büyümenin daha da zayıf gerçekleşebileceği ifade edildi.

Raporda, bazı gelişmiş ekonomilerde bankacılık alanında yaşanan mevcut gelişmelerin büyüme üzerinde etkileri olabileceği uyarısında da bulunuldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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