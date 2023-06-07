Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

 Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için, yıl başında yüzde 2,7 olarak öngörürken, ekonominin ilk çeyrekte dirençli kalmasının etkisiyle yüzde 3,2'ye yükseltti.

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
AA

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025'te yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7, 2024'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, Türkiye'nin şubat ayı başında iki büyük depremle sarsıldığı anımsatılarak, bu depremlerin doğrudan kaybının 2021 GSYH'sinin yüzde 4'ü oranında olduğunun tahmin edildiği, kurtarma ve yeniden inşa maliyetinin iki kat daha yüksek olabileceği aktarıldı. Bankanın raporunda, yeniden inşa çabalarının yatırımı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Makroekonomik politikaların gelişiminin yüksek enflasyon zemininde belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, döviz kurundaki değer kaybının yanı sıra yüksek cari açık ve düşük net döviz rezervlerinin de önemli zorluklar oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, tüm bu ters rüzgarlara rağmen Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Asya bölgesi büyümesine önemli katkı sağlamaya devam ettiği ve ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığı vurgulandı.

KÜRESEL EKONOMİDE KESKİN YAVAŞLAMA

Küresel ekonomik büyümenin keskin şekilde yavaşladığına dikkat çekilen raporda, artan küresel faiz oranları nedeniyle yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde finansal stres riskinin arttığı belirtildi.

Raporda, 2022'de yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,1'e gerileyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bu oranın 2025'te ise yüzde 3 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayındaki tahminlerinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,7 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2022'deki yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl yüzde 0,7'ye düşmesinin beklendiğine vurgu yapılan raporda, bu oranın 2024'te yüzde 1,2 ile zayıf kalmaya devam edeceğinin ve 2025'te yüzde 2,2 olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 1,1 büyümesinin öngörüldüğü ve faiz oranlarındaki keskin artışın devam eden etkisiyle büyümenin 2024'te yüzde 0,8'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, Avro Bölgesi'nde de para politikasındaki sıkılaşma ve enerji fiyatlarındaki artışların gecikmeli etkisiyle ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'ten 2023'te yüzde 0,4'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2024'te yüzde 1,3 ve 2025'te yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Bankanın ocak ayındaki tahminlerinde Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2023 için yüzde 0 ve 2024 için yüzde 1,6 olmuştu.

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki büyümenin ise geçen yıl yüzde 3,7'den bu yıl yüzde 4'e çıkmasının beklendiği, bu oranın 2024'te yüzde 3,9 ve 2025'te yüzde 4 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, gelecek yıl 4,6 ve 2025'te 4,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 4,3 ve 2024'te yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu'
PARA 'Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu'
Küresel piyasalarda karışık seyir
PARA Küresel piyasalarda karışık seyir
Dev birleşme 12 Haziran'da tamamlanıyor
PARA Dev birleşme 12 Haziran'da tamamlanıyor
Türkiye'nin CDS'i 500 baz puanın altına geriledi
PARA Türkiye'nin CDS'i 500'ün altında
Mehmet Şimşek resmen göreve başladı
PARA Bakan Şimşek: Rasyonel bir zemine dönme dışında bir ...
Bu hafta borsa, altın, dolar kazandırdı
PARA Bu hafta borsa, altın, dolar kazandırdı
Fitch, "borç limiti" anlaşmasına rağmen ABD'nin kredi notunu negatif izlemede tutmayı sürdürüyor
PARA Fitch'te değişiklik yok: ABD'nin kredi notu negatif ...
Senato borç limiti tasarısını onayladı
PARA Senato borç limiti tasarısını onayladı
TCMB'den 'enerji destekleri' vurgusu
PARA TCMB'den 'enerji destekleri' vurgusu
ECB Başkanı Lagarde: "Çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin henüz kanıt yok"
PARA Lagarde'dan enflasyon değerlendirmesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.