Dünya Bankası ve Türkiye, finansmanın artması için görüşüyor

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, 35 milyar dolarlık finansmanı 'daha da artırılmasının' beklendiğini açıkladı.

Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye sağladığı finansmanı 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmıştı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez yaptığı açıklamada, 35 milyar dolarlık paketin Ankara'nın makroekonomik istikrarı yeniden sağlama ve bu yöndeki adımları destekleme konusundaki 'güçlü kararlılığına' yanıt olduğunu söylemişti.

Türkiye ile Dünya Bankası arasında bu hafta ayrıca dört proje için 1,9 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandı.