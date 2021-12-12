Hande Doğandemir’den çocuklara mesaj 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Çocuk
ABONE OL

Hande Doğandemir’den çocuklara mesaj 

Hem eğitici hem eğlenceli Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ‘Dünya Bizim Evimiz’ podcast serisi, 7. bölümünde Hande Doğandemir’i konuk ediyor.

‘Dünya Bizim Evimiz’ podcast serisi

Hem eğitici hem eğlenceli Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu ‘Dünya Bizim Evimiz’ podcast serisi, 7. bölümünde Hande Doğandemir’i konuk ediyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu iş birliği ile yoluna hızla devam eden tiyatro, yeni bölümünde doğal kaynakların doğru kullanımına dikkat çekiyor.

Projeye destek veren Doğandemir, ‘İklim’ karakterleriyle çocuklara doğal kaynaklarımızı ve onları nasıl doğru kullanacağımızı anlatıyor. Çocuklara seslenmekten büyük keyif aldığını belirten Doğandemir; “Geleceğin kahraman çocuklarına seslenmek ve doğa sevgisini aşılamak benim için çok anlamlı. Doğa sevgisini aşılamak için de öncelikle biz büyüklere büyük görev düşüyor. Hepimiz doğamız için, dünyamız için sorumluluklarımızı yerine getirip onlara örnek olmalıyız. Durmaksızın anlatmalıyız… Oyundaki şarkı sözleri aslında her şeyi çok güzel özetliyor; ‘Ya doğal kaynaklarımızı tüketeceğiz, Ya da Dünyamız tükenecek! Tüketen değil Üreten olabiliriz! Biz, çocuklar için’‘’.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun Spotify’daki kanalından ücretsiz olarak dinlenebilen oyun tüm çocukları bekliyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 11 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sorgulama
YAŞAM Sayısal Loto'da 102 milyonluk dev ikramiye!
Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu
YAŞAM Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla ...
Kültepe'nin tarihi 300 yıl daha geriye gitti
YAŞAM Kültepe'nin tarihi 300 yıl daha geriye gitti
Hasankeyf kazılarında 3 bin yıl öncesine ait bulgulara ulaşıldı
YAŞAM Hasankeyf'te ulaşıldı... 3 bin yıllık!
Felçli tilki yürüteçle hayata tutundu
YAŞAM Felçli tilki yürüteçle hayata tutundu
4 bin 500 yıllık tarihin izi kazılarla gün yüzüne çıkarıldı
YAŞAM Sular altında kalmıştı, gün yüzüne çıkarıldı
On Numara sonuçları 10 Aralık: On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM 10 Aralık On Numara sonuçları belli oldu!
Saç modelinden kişilik analizi...
YAŞAM Saç modeliniz kişiliğinizi ele veriyor!
Son dakika: Tarlasını sürerken heykel parçaları buldu
YAŞAM Yer: Kayseri! Tarlasını sürerken pulluğa takıldı...
Son dakika: Kayseri'de gergedan kafatası bulundu!
YAŞAM İlk kez bütün halde bulundu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.