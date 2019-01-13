ABD'li Krysta Davis, tüm dünyanın konuştuğu bir isim... Özverili anne Krysta Davis, öleceğini bildiği bebeğini başka bebeklerin hayatını kurtarsın diye doğurmaya karar verdi.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre; Krysta Davis (23) ve Derek Lovett (26),diğer ebeveynlere umut olmak için bebeklerinin organlarını bağışlama kararı verdiler.

18 haftalık hamileyken bebeğinde ciddi bir doğum kusuru olduğunu, bebeğinin beyninin bir kısmı olmadan doğacağını öğrendi. Doktorlar, çifte bebeğin alınabileceğini söylediler. Anne Davis, bebeğinin diğer organlarının sağlam olup olmadığını sordu. Organların sağlam olduğu yanıtını alan Krysta Davis, başka hasta bebeklere umut olmak için bebeğini doğurmaya karar verdi.

Krysta Davis, doğum yaptı ve bir kızı oldu. Rylei ismini verdikleri kızı yalnızca 1 hafta yaşayabildi. Organları ise iki bebeğe can oldu.

Bebeğin kalp kapakçıkları, başka iki bebeğin kurtarılmasına yardımcı oldu. Akciğeri ise bir araştırma vakfına gitti.

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