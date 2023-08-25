Dünya'da çalışmak için en iyi 10 şehir açıklandı!

Helsinki'deki şirketler, Finlandiya'nın sosyal politikalarına uygun olarak, ebeveyn izni, beş haftaya kadar yıllık izin ve uzaktan çalışma seçenekleri dahil olmak üzere toplam 320 iş günü sunuyor.

Helsinki, Finlandiya'nın Dünya Mutluluk Endeksi'nde en üst sırada yer alan şehirlerden birisi. Topluma ve sağlıklı yaşam tarzına verilen önem sayesinde iş ve yaşam dengesi endeksinde de ikinci sırada yer alıyor.

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1. KOPENHAG - DANİMARKA

Kopenhang, en iyi iş ve yaşam dengesine sahip şehirler arasında birinci sırada yer alıyor. Pek şaşırtıcı olmayan bu sonuç Danimarka'nın Dünya'nın en mutlu ikinci şehiri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde de en üst sırada yer almasından kaynaklanıyor.

Danimarka esnek çalışma saatleri, en az beş haftalık yıllık izin, düşük işsizlik oranı ve her iki ebeveyne ayrı ayrı 52 hafta ebeveyn izni hakkı tanıyor.

Kaynak: Forbes Advisor