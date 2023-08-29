Dünya'da çalışmak için en iyi 10 şehir Forbes Advisor ile açıklandı!

Dünya'da çalışmak için en iyi 10 şehir Forbes Advisor ile açıklandı!

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COVID-19 sonrası dünya genelinde uzaktan ve hibrit çalışma sistemi yaygınlaşmaya devam ederken, çalışanların refahı ve konforu her zamankinden daha fazla ön planda tutulmaya başladı.

Forbes Advisor'ın yaptığı bir araştırmaya göre İngiliz çalışanların yarısından fazlası (yüzde 54) daha iyi bir iş ve yaşam dengesi karşılığında daha düşük maaşla çalışmaya razı. Peki hangi şehirler en iyi iş ve yaşam dengesine sahip?