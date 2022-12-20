Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya devinde hedef N'golo Kante!

İspanyol devi Barcelona orta sahadaki tecrübeli oyuncu eksikliğini Fransız futbolcu N'golo Kante ile doldurmak istiyor. İşte N'golo Kante transferinin detayları...

ABONE OL
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!

    Sakatlığı sebebiyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran ve Fransa Milli Takımı'nda forma giyemeyen yıldız oyuncu N'golo Kante, bu sezon Premier Lig'de de sadece 2 maça çıkabildi. 
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!

    N'golo Kante'nin kulübü Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. 
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!

    Chelsea ile olan sözleşmesinin uzatmayan Kante'ye Avrupa'nın önemli takımları talip.
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!

    Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini başladı. 
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!

    Barcelona'nın Sergio Busquets'in olası gidişi ve Frenkie de Jong'un da ayrılma ihtimali bulunması sebebiyle orta sahaya takviye yapmak istediği belirtilen haberde, Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle transferde mantıklı hareket etmek istemesinin de Kante ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!

    Katalan ekibinin Jorginho ve Youri Tielemans'ı da takibinde tuttuğu ancak kulübün isteğine en uygun ismin N'golo Kante olduğunun vurgusu da yapıldı.
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!
  • Dünya devinde hedef N'golo Kante!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.