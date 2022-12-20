Barcelona'nın Sergio Busquets'in olası gidişi ve Frenkie de Jong'un da ayrılma ihtimali bulunması sebebiyle orta sahaya takviye yapmak istediği belirtilen haberde, Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle transferde mantıklı hareket etmek istemesinin de Kante ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.