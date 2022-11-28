PSG VE BARÇA'NIN ARDA SAVAŞI

İspanyol ve Fransız basınının haberlerine göre Arda Güler için şu anda PSG ve Barcelona bir yarışa girdi. Yapılan haberlerde Barça’nın Kayserispor’dan Emre Demir’i kadrosuna kattığı hatırlatılarak Arda için de devrede olduğu belirtildi.