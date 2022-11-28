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Dünya devlerinin Arda Güler savaşı!

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler'e talipler artıyor. İtalya'dan Milan ve Napoli ile adı anılan Arda'ya şimdi de iki dünya devinin talip olduğu konuşuluyor. İşte Arda Güler'in talipleri...

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  • Dünya devlerinin Arda Güler savaşı! - Spor haberleri

    Türk futbolunun son dönemdeki en gözde ismi Arda Güler'in talipleri günden güne artıyor. Performansı ve yeteneğiyle dikkat çeken 17 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'a kadar yükseldi.
  • Dünya devlerinin Arda Güler savaşı! - Spor haberleri

    Performansı ve yeteneğiyle dikkat çeken 17 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'a kadar yükseldi.
  • Dünya devlerinin Arda Güler savaşı! - Spor haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakından takip edildiği biliniyor. Genç oyuncunun son dönemlerdea adı Milan ve Napoli gibi takımlarla anılmıştı. Şimdi çıkan haberler ise çok daha büyük. 
  • Dünya devlerinin Arda Güler savaşı! - Spor haberleri

    PSG VE BARÇA'NIN ARDA SAVAŞI

    İspanyol ve Fransız basınının haberlerine göre Arda Güler için şu anda PSG ve Barcelona bir yarışa girdi. Yapılan haberlerde Barça’nın Kayserispor’dan Emre Demir’i kadrosuna kattığı hatırlatılarak Arda için de devrede olduğu belirtildi.
  • Dünya devlerinin Arda Güler savaşı! - Spor haberleri

    LUIS CAMPOS DEVREDE

    PSG’nin, 17 yaşındaki oyuncu için adım atan ilk takım olduğu belirtiliyor. Fransız ekibinin stratejik danışmanı Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
  • Dünya devlerinin Arda Güler savaşı! - Spor haberleri

    DEV BONSERVİS

    PSG’nin Arda Güler için 25 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı iddia ediliyor. Campos, Galatasaray ’da başkanlık yaptığı dönemde Burak Elmas’ın danışmanıydı ve Arda’yı yakından tanıyor. Bu transferde Portekizli futbol adamının ısrarcı olduğu belirtiliyor.

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