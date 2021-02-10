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Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı

Dünyada elektrikli araç satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 3.2 milyona ulaştı. EV-volumes.com ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Salgın etkisiyle yılın ilk döneminde düşen elektrikli araç satışlarında Temmuz ayı itibarıyla patlama yaşandı. Bu yıl dünya genelinde 4,6 milyon elektrikli araç satılması öngörülüyor

Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı
AA

Dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre rekor artışla 3,2 milyona ulaştı. Söz konusu satışların yüzde 84,4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.

EV-volumes.com ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, geçen yıl dünyada otomotiv satışları bir önceki yıla göre yüzde 14 geriledi.

Küresel elektrikli araç satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre azalmasına rağmen, Temmuz 2020 itibarıyla elektrikli araç satışlarında patlama yaşandı.

Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında küresel elektrikli araç satışları aylık bazda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Böylece, geçen yıl elektrikli araç satışları 2019'da satılan 2,1 milyona araca göre yüzde 43 ile rekor seviyede artarak 3,2 milyon adet oldu.

Bu artışla, dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı. Elektrikli araçların toplam araç pazarındaki payı ise 2019'daki yüzde 2,5 seviyesinden 2020'de yüzde 4,2'ye yükseldi.

AVRUPA VE ÇİN LİDER

Avrupa'daki elektrikli araç satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 137 büyüdü ve toplam 1 milyon 395 bin elektrikli araç satıldı. Avrupa'daki satışların artmasında yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla bu alanda sağlanan teşvikler ve arzdaki büyüme etkili oldu.

Çin'de geçen yıl satılan 1 milyon 337 bin elektrikli araç bir önceki yıla göre yüzde 12 yükseldi. Böylece, dünyadaki toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 84,4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti.

ABD'de 2020'de satılan elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 328 bin oldu. Kalan yaklaşık 149 bin elektrikli araç ise diğer ülkelerde satılırken, Japonya, Kanada ve Avustralya'da elektrikli araç satışları düştü.

4.6 MİLYON ADET SATIŞ BEKLENİYOR

Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4,6 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu yılki büyümede ise Kuzey Amerika ve Çin'in öncü olması bekleniyor.

IEA'ya göre, 2050'de sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için elektrikli araçların küresel araç pazarındaki payının 2030'da yüzde 50 seviyesine yükselmesi gerekiyor.

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