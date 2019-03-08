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8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İşte en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri