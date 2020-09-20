Fenerbahçe´nin sadece kadınlar ve çocukların huzurunda oynadığı maçlar tarihe geçmiş ve tüm dünyanın dikkatini çekmişti. 20 Eylül 2011´deki Fenerbahçe-Manisa maçı Şükrü Saracoğlu´nda tarihi bir gece yaşatmıştı. 41 bin 663 kadın ve çocuk; baba, eş ve ağabeylerinin giremediği maçta Fenerbahçe´yi desteklemiş ve dünya basınına da manşet olan tarihi güne imza atmışlardı.

SEVİL BECAN : EŞSİZ AİDİYETİN EN GÜZEL RESMİ

Fenerbahçe için bu eşsiz deneyim bugün çeşitli yerlerde kutlanırken FB TV´de de özel bir program ile ekrana yansıdı. Sarı lacivertli kulübün kadın yöneticisi Sevil Becan, "Bir şölen günü, bir gurur anı, sonsuz bağlılık ve eşsiz aidiyetin en güzel resmi" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü ise şu paylaşımı yaptı:

"20 Eylül 2011...

Sıradan bir maç günü değil,

Sıradan bir tarih hiç değil...

O gün, Stadımızda 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarımızla;

Fenerbahçe´yi yıkabileceğini sananlara verilmiş en büyük ders,

Dünyada eşi benzeri görülmemiş kararlı bir haykırış,

Fenerbahçe´nin büyüklüğünü bir kez daha yaşayarak tecrübe ettiğimiz, unutulmaz bir tarihtir!

Hep bir ağızdan `Fenerbahçe´ diye bağıran on binlerce kadın ve çocuğun gözlerindeki o eşsiz gururu gördüğümüz o gün;

Biz, birlik ve beraberliğimizin büyüklüğü ile gurur duyarken, Fenerbahçe´yi bitirmek isteyenler hiç ummadıkları şekilde geri adım atmak zorunda kaldılar.

Hiç düşünmeden, bir an olsun beklemeden Fenerbahçemizin peşinden koştuğunuz, O´na sahip çıktığınız, yarınlarımıza iz bıraktığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ!

Şanlı tarihimizin en zor günlerinde yanımızda durarak kulübümüzün kaderini değiştiren her biri birbirinden kıymetli isimsiz kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu olsun!

İyi ki varsınız! Sizler var oldukça Fenerbahçe yıkılmaz!"