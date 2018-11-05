Bahamalar'ın başkenti Nassau'da yapılan Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcu Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kiloda altın madalya kazanarak bir hayalini daha gerçekleştirdi.
Milli sporcu Bilal Çiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın kendisi için çok farklı bir anlamı olduğunu söyledi.
Kendisinin gençler kategorisindeki son turnuvası olduğunu ifade eden Bilal, "Bundan sonra olimpik ve büyükler kategorilerinde yarışacağım. Bu madalyanın önemli olmasının sebeplerinden birisi, son gençler turnuvamdı. Bu turnuvayı şampiyonlukla kapatmak benim için çok büyük bir başarı oldu. Türkiye'de 1994'ten beri gençler kategorisinde kazanılan ilk altın madalya. 24 yıl aradan sonra gelen bir şampiyonluk oldu. Bunun için de ayrıca gururluyum." ifadelerini kullandı.
Hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirten Bilal Çiloğlu, Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda aldığı madalyanın olimpiyat kotasına direkt 700 puan etki ettiğine vurgu yaparak, "Bu puanlar beni çok ileri sıralara taşıdı. İleriki zamanlar için elimi rahatlattı. Şu an takımımız çok iyi. Önceki olimpiyat yarışlarına göre çok ileride bulunuyoruz. Kotada birden fazla kişi var. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
"MADALYA ALACAĞIMA YÜREKTEN İNANCIM VARDI"
Dünya şampiyonluğu sevincini tüm Türkiye'ye yaşattığı için gurur duyduğunu vurgulayan Bilal, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 2 ay önce Belarus'un başkenti Minsk'teki ortak çalışma kampında ufak bir sakatlığım oldu. Bu sakatlığın ardından 1 ay tedavi süreci geçirdim. Dirseğim kısa süre alçıda kaldı. Daha sonra, bu şampiyonanın önemini bildiğim için doktor ve fizyoterapistlerimizle yoğun bir çalışmaya girdik. Şunu diyebilirim ki ben neredeyse sıfır antrenmanla Dünya Şampiyonası'na katıldım. Sakatlığım süresince herkes çok yardımcı oldu. Hatta benim bu maça katılmamam yönünde telkinler oldu. Bu müsabakanın olimpiyat yolunda son maç olmayacağını, katılmam durumunda da her şeyimi ortaya koymamamı söylediler. Ancak ben kendime güveniyordum ve rakiplerime göre üstün olduğumu düşünüyordum. Performansımı bildiğim için, buradan madalya alacağıma yürekten inancım vardı. Kolum da maça yaklaştığımız dönemde çok iyi tepki verince, hocalarım, doktorlarım ve fizyoterapistlerimle konuşarak bu riski aldım. Bu kararı aldığıma pişman değilim. Tedavi sürecim devam ediyor ama bundan sonra da uluslararası organizasyonlara katılmaya devam edeceğim."
Milli judocu, şu an sıradaki hedefinin Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak Grand Slam Judo Şampiyonası olduğunu ve oradan da iyi dereceyle dönmek istediğini dile getirdi.
Grand Slam Judo Şampiyonası'nın olimpiyat puanlamalarına büyük etki ettiğine dikkati çeken Bilal, "İnşallah buradan da altın madalya ile dönerek hem ülkeme gurur yaşatmak hem de olimpiyat kotasına katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda en son 1994 yılında İlknur Kobaş, Mısır'da düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.