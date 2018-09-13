FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) son ayağı olan Türkiye Rallisi'nde şampiyon belli olacak.

Türkiye Rallisi'nde dereceye giren genç pilotlara iki kat puan verilecek olması çekişmeli olan şampiyonaya ilgiyi arttırdı.

Türkiye Rallisi'nde 13 JWRC ekibi yarışacak. İsveç'li Emil Bergkvist Marmaris'e vatandaşı Dennis Radstrom'ün 14 puan önünde geldi.

Türkiye Rallisi'ni kazanan pilotun 50 puan alacak olması ve ayrıca her etap galibiyeti için ekstra bir puan verilmesi, ilk dört sırada yer alan pilotlara şampiyonluk için mücadele etme fırsatı verdi.

Şampiyonada şimdiye dek aralarında Türk pilot Buğra Banaz'ın da bulunduğu toplam 15 pilot puan almayı başardı. Ford Fiesta R2 ile yarışan 26 yaşındaki Eskişehirli pilot Banaz şampiyonada 9’uncu sırada bulunuyor.

2018 FIA JWRC Şampiyonası Puan Durumu:

1. Emil Bergkvist 88

2. Dennis Radström 74

3. Jean-Baptiste Franceschi 62

4. Ken Torn 49

5. Julius Tannert 31

6. Terry Folb 30

7. Callum Devine 28

8. Enrico Oldrati 22

8. Buğra Banaz 22

10. Luca Bottarelli 20

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