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Dünya genelinde 1,03 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 30 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Türkiye, 21 milyon 509 bin 406 doz aşı ile dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer aldı.

Dünyada 1 milyar kişi koronavirüs aşısı oldu! Son dakika haberleri
Dünya genelinde 1 milyardan fazla doz aşı yapıldı
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AA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 30 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 228 milyon 660 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 224 milyon 900 bin ile Çin, 139 milyon 190 bin ile Hindistan, 46 milyon 250 bin ile İngiltere, 38 milyon 30 bin ile Brezilya, 25 milyon 450 bin ile Almanya, 21 milyon 509 bin ile Türkiye, 19 milyon 540 bin ile Fransa, 18 milyon 570 bin ile Endonezya, 18 milyon 150 bin ile Rusya, 17 milyon 750 bin ile İtalya, 16 milyon 410 bin doz ile Meksika, 14 milyon 270 bin ile İspanya, 14 milyon 130 bin ile Şili ve 12 milyon 50 bin ile Kanada izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller’de her 100 kişiye düşen doz sayısı 123,21 oldu.

Bu ülkeyi 120,17 doz ile İsrail, 103,29 doz ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),76,68 ile San Marino, 73,92 ile Şili, 70,56 ile Malta, 69,39 ile Bahreyn, 68,37 ile ABD, 68,13 ile İngiltere, 66,78 ile Maldivler, 62,17 ile Butan, 62,15 ile Monako izledi.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 7. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 21 milyon 509 bin 406 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 25,05 oldu.

13 milyon 329 bin 525 kişiye ilk doz, 8 milyon 179 bin 881 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

Aşıların kıtalara göre dağılımında,Asya kıtası 472 milyon 110 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 261 milyon 660 bin ile Kuzey Amerika ve 204 milyon 390 bin aşı ile Avrupa izledi.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 68 milyon 600 bin, Afrika'da 16 milyon 950 bin, Okyanusya'da 2 milyon 180 bin doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının, biri hariç, tamamı iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 148 milyon 145 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 127 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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