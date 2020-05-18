GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 805 bini aştı

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 753 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 860 bin 216 kişi de iyileşti.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 527 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 90 bin 978 kişi öldü.

- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (281 bin 752),İspanya (277 bin 719),İngiltere (243 bin 695),Brezilya (241 bin 80),İtalya (225 bin 435),Fransa (179 bin 569),Almanya (176 bin 651),Türkiye (149 bin 435),İran (120 bin 198),Hindistan (96 bin 169),Peru (92 bin 273),Çin (82 bin 954),Kanada (77 bin 2),Belçika (55 bin 280),Suudi Arabistan (54 bin 752),Meksika (49 bin 219),Hollanda (43 bin 995),Şili (43 bin 781),Pakistan (42 bin 125),Ekvador (33 bin 182),Katar (32 bin 604),İsviçre (30 bin 587),İsveç (30 bin 143),Belarus (29 bin 650),Portekiz (29 bin 36),Singapur (28 bin 38),İrlanda (24 bin 112),Birleşik Arap Emirlikleri (23 bin 358) ve Bangladeş (22 bin 268)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 34 bin 636, İtalya 31 bin 908, Fransa 28 bin 108, İspanya 27 bin 650, Brezilya 16 bin 122, Belçika 9 bin 52, Almanya 8 bin 49, İran 6 bin 988, Kanada 5 bin 782, Hollanda 5 bin 680, Meksika 5 bin 177, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 140, İsveç 3 bin 679, Hindistan 3 bin 29, Ekvador 2 bin 736, Peru 2 bin 648, Rusya 2 bin 631, İsviçre 1881, İrlanda 1543, Portekiz 1218, Pakistan 903, Şili 450, Bangladeş 328, Suudi Arabistan 312, Birleşik Arap Emirlikleri 220, Belarus 165, Singapur 22 ve Katar 15."

,Emre Aytekin