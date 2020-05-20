GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 989 bini aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 989 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 989 bin 270’e çıktı.

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 989 bini aştı
AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 960 bin 501 kişi de iyileşti.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 93 bin 533 kişi öldü.

- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (299 bin 941),İspanya (278 bin 803),Brezilya (271 bin 885),İngiltere (248 bin 818),İtalya (226 bin 699),Fransa (180 bin 809),Almanya (177 bin 827),Türkiye (151 bin 615),İran (124 bin 603),Hindistan (106 bin 886),Peru (99 bin 483),Çin (82 bin 965),Kanada (79 bin 112),Suudi Arabistan (59 bin 854),Belçika (55 bin 791),Meksika (54 bin 346),Şili (49 bin 579),Pakistan (45 bin 898),Hollanda (44 bin 249),Katar (35 bin 606),Ekvador (34 bin 151),Belarus (31 bin 508),İsveç (30 bin 799),İsviçre (30 bin 618),Portekiz (29 bin 432),Singapur (28 bin 794),Bangladeş (25 bin 121),Birleşik Arap Emirlikleri (25 bin 63) ve İrlanda (24 bin 200) ."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: 

"İngiltere 35 bin 341, İtalya 32 bin 169, Fransa 28 bin 22, İspanya 27 bin 778, Brezilya 17 bin 983, Belçika 9 bin 108, Almanya 8 bin 193, İran 7 bin 119, Kanada 5 bin 912, Hollanda 5 bin 715, Meksika 5 bin 666, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 199, İsveç 3 bin 743, Hindistan 3 bin 303, Peru 2 bin 914, Ekvador 2 bin 839, Rusya 2 bin 837, İsviçre 1891, İrlanda 1561, Portekiz 1247, Pakistan 985, Şili 509, Bangladeş 370, Suudi Arabistan 329, Birleşik Arap Emirlikleri 227, Belarus 175, Singapur 22 ve Katar 15."

,Muhammet Tarhan

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tatil yapmanın kuralını açıkladı! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi tatil yapmanın kuralını açıkladı!
Son dakika! Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak - Haber
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor
Corona Türkiye tablosu il il 20 Mayıs 2020! İstanbul, Ankara haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı
SAĞLIK20 Mayıs Türkiye Koronavirüs tablosu
Sütte hangi vitaminler vardır?
SAĞLIKŞifa kaynağı sütte bulunan vitaminler
Sağlık Bakanı Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı
SAĞLIKBakan Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı
Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor
SAĞLIKAçılışa günler kaldı! 107 branşta hizmet verecek
Son dakika haberi Bakan Koca paylaştı19.19’da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz
SAĞLIKBakan Koca: 19.19’da tüm sesler birleşiyoruz
AB ülkelerinde mentollü sigara yasaklanıyor - Haberler
SAĞLIKAB ülkelerinde mentollü sigara yasaklanıyor
Covid-19’u yenen veteriner immün plazma bağışçısı olmak istiyor
SAĞLIKCovid-19’u yenen veteriner immün plazma bağışçısı ...
Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması: Aşı kısmi koruma sağlıyor - Haberler
SAĞLIKOxford uzmanlarından kritik aşı açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X