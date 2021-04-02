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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 105 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 105 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 105 milyonu geçti
AA

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 105 milyon 4 bin 227'si iyileşti.

ABD'de 23 milyon 754 bin 391, Hindistan'da 11 milyon 525 bin 39 ve Brezilya'da 11 milyon 239 bin 99 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 35 bin 43 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 186 bin 251'e, İngiltere’de 3 milyon 860 bin 174'e, İspanya’da 3 milyon 54 bin 725'e, İtalya’da 2 milyon 933 bin 757’ye, Almanya’da 2 milyon 548 bin 200’e, Kolombiya'da 2 milyon 292 bin 803’e, Arjantin'de 2 milyon 112 bin 266’ya ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 478 bin 623 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 130 milyon 325 bin 618'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 842 bin 768 kişi hayatını kaybetti.

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