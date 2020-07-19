GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 443 bini geçti

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 605 bin 214 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 628 bin 163 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde tedavisi süren 5 milyon 210 bin 446 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 3 milyon 833 bin 597 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 142 bin 878 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 75 bin 246),Hindistan (1 milyon 78 bin 782),Rusya (771 bin 546),Güney Afrika (350 bin 879),Peru (349 bin 500),Meksika (338 bin 913),Şili (328 bin 846),İspanya (307 bin 335),İngiltere (294 bin 66),İran (271 bin 606),Pakistan (263 bin 496),Suudi Arabistan (248 bin 416),İtalya (244 bin 216),Türkiye (218 bin 717),Almanya (202 bin 572),Bangladeş (204 bin 525),Kolombiya (190 bin 700),Fransa (174 bin 674),Arjantin (122 bin 524),Kanada (109 bin 999),Katar (106 bin 308),Irak (90 bin 220),Mısır (87 bin 172),Endonezya (84 bin 882),Çin (83 bin 660),İsveç (77 bin 281),Ekvador (73 bin 382),Kazakistan (70 bin 339),Filipinler (67 bin 456),Belarus (65 bin 953),Umman (65 bin 504),Belçika (63 bin 706),Kuveyt (58 bin 904),Bolivya (58 bin 138),Ukrayna (58 bin 111),Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (56 bin 711),Panama (52 bin 261),Hollanda (51 bin 581) ve Dominik Cumhuriyeti (51 bin 519)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 78 bin 817, İngiltere 45 bin 273, Meksika 38 bin 888, İtalya 35 bin 42, Fransa 30 bin 152, İspanya 28 bin 420, Hindistan 26 bin 838, İran 13 bin 979, Peru 12 bin 998, Rusya 12 bin 342, Belçika 9 bin 800, Almanya 9 bin 162, Kanada 8 bin 848, Şili 8 bin 445, Kolombiya 6 bin 516, Hollanda 6 bin 136, İsveç 5 bin 619, Pakistan 5 bin 568, Türkiye 5 bin 475, Ekvador 5 bin 282, Güney Afrika 4 bin 948, Çin 4 bin 634, Mısır 4 bin 251, Endonezya 4 bin 16, Irak 3 bin 691, Bangladeş 2 bin 618, Suudi Arabistan 2 bin 447, Arjantin 2 bin 220, Bolivya 2 bin 106, Filipinler 1831, Ukrayna 1477, Panama 1071, Dominik Cumhuriyeti 971, Belarus 495, Kuveyt 407, Kazakistan 375, BAE 338, Umman 308 ve Katar 154."

,Nazlı Yüzbaşıoğlu