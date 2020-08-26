GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 823 bin 687 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 70 bin 879'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 620 bin 968 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 626 bin 224 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 956 bin 36 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 182 bin 412 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 674 bin 176),Hindistan (3 milyon 235 bin 735),Rusya (970 bin 865),Güney Afrika (613 bin 17),Peru (607 bin 382),Meksika (568 bin 621),Kolombiya (562 bin 128),İspanya (423 bin 224),Şili (400 bin 985),İran (363 bin 363),Arjantin (359 bin 638),İngiltere (327 bin 798),Suudi Arabistan (309 bin 768),Bangladeş (299 bin 628),Pakistan (294 bin 193),Türkiye (261 bin 194) ve İtalya (261 bin 174)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (116 bin 666),Meksika (61 bin 450),Hindistan (59 bin 632),İngiltere (41 bin 449),İtalya (35 bin 445),Fransa (30 bin 554),İspanya (28 bin 924),Peru (28 bin 1),İran (20 bin 901),Kolombiya (17 bin 889),Rusya (16 bin 683),Güney Afrika (13 bin 308) ve Şili (10 bin 958)."