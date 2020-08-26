GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 70 bini aştı.

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti
AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 823 bin 687 kişi öldü. 

Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 70 bin 879'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 620 bin 968 kişi sağlığına kavuştu. 

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 626 bin 224 aktif vaka bulunuyor. 

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 956 bin 36 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 182 bin 412 kişi yaşamını yitirdi.  

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler 

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle: 

"Brezilya (3 milyon 674 bin 176),Hindistan (3 milyon 235 bin 735),Rusya (970 bin 865),Güney Afrika (613 bin 17),Peru (607 bin 382),Meksika (568 bin 621),Kolombiya (562 bin 128),İspanya (423 bin 224),Şili (400 bin 985),İran (363 bin 363),Arjantin (359 bin 638),İngiltere (327 bin 798),Suudi Arabistan (309 bin 768),Bangladeş (299 bin 628),Pakistan (294 bin 193),Türkiye (261 bin 194) ve İtalya (261 bin 174)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı: 

"Brezilya (116 bin 666),Meksika (61 bin 450),Hindistan (59 bin 632),İngiltere (41 bin 449),İtalya (35 bin 445),Fransa (30 bin 554),İspanya (28 bin 924),Peru (28 bin 1),İran (20 bin 901),Kolombiya (17 bin 889),Rusya (16 bin 683),Güney Afrika (13 bin 308) ve Şili (10 bin 958)."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vücudumuzdaki ödeme dur diyelim! İşte yararlı 2 formül
SAĞLIKNedir bu şişlik? Elimiz, yüzümüz, vücudumuz! Gelin ...
Koronavirüsü yenen doktor: Ne çektiğimi insanlar görse kurallara uyarlardı
SAĞLIKKoronavirüsü yenen doktor: Hareket etmek bile ...
Bakterilerin "ölüm çığlığı" diğer bakterileri uyarıyor
SAĞLIKBakterilerin ölüm çığlığı diğer bakterileri uyarıyor
Korona döneminde uyku alışkanlıklarını düzenlemek
SAĞLIKKorona döneminde uykuya dikkat!
İlk koronavirüs aşısının yapıldığı Jennifer Haller aşının etkilerini anlattı
SAĞLIKİlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var
Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut olmayı sürdürüyor
SAĞLIKTürkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez ...
Son dakika... Ali Babacan koronavirüse yakalandı
SAĞLIKAli Babacan koronavirüse yakalandı
Nihat Hatipoğlu son dakika! Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı ney? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? Açıklama...
SAĞLIKNihat Hatipoğlu'ndan "korona" açıklaması
Koronavirüs tablosu 25 Ağustos! Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve son tablo AÇIKLANDI!
SAĞLIKKoronavirüs tablosu açıklandı!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1502
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1502

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X