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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 36 milyonu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu aştı
AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 36 milyon 52 bin 573'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 723 bin 721 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (6 milyon 757 bin 131),Brezilya (4 milyon 970 bin 953),Rusya (1 milyon 237 bin 504),Kolombiya (869 bin 808),İspanya (865 bin 631),Peru (832 bin 929),Arjantin (824 bin 468),Meksika (794 bin 608) ve Güney Afrika (683 bin 242) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 327 bin 557'ye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 54 bin 710 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 27 milyon 155 bin 683 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 842 bin 180 aktif vaka bulunuyor.

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