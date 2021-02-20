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ABD'de 18 milyon 758 bin 775, Hindistan'da 10 milyon 675 bin 478, Brezilya'da 8 milyon 995 bin 246 ve Rusya'da 3 milyon 679 bin 949 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 511 bin 548 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 2 milyon 331 bin 1, Kolombiya’da 2 milyon 105 bin 445, Arjantin'de 1 milyon 849 bin 451, Meksika'da 1 milyon 557 bin 838, Güney Afrika'da 1 milyon 406 bin 907, İran'da 1 milyon 331 bin 162, Peru 1 milyon 163 bin 153, Ukrayna'da 1 milyon 139 bin 977 ve Çekya'da 1 milyon 3 bin 739'a ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 659 bin 153 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 111 milyon 164 bin 178'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 460 bin 693 kişi hayatını kaybetti.