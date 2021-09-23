Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 230 milyonu geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Ajans Haberleri
ABONE OL

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 230 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 230 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 230 milyonu geçti
AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 230 milyon 985 bin 679'a yükseldi.

ABD, 43 milyon 404 bin 877 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 33 milyon 563 bin 421 ile Hindistan, 21 milyon 283 bin 567 ile Brezilya, 7 milyon 530 bin 103 ile İngiltere, 7 milyon 354 bin 995 ile Rusya, 6 milyon 971 bin 493 ile Fransa, 6 milyon 932 bin 453 ile Türkiye, 5 milyon 493 bin 591 ile İran ve 5 milyon 245 bin 265 ile Arjantin izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 734 bin 917 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 207 milyon 693 bin 605 kişiye ulaştı.

18 milyon 557 bin 157 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etki görülmedi
SAĞLIK Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Milyonlarca aşı yapıldı, ...
Covid-19 salgınında akciğerleri korumanın en etkin yolu aşı
SAĞLIK Covid-19 salgınında akciğerleri korumanın en etkin ...
Bebeklere yanlış aşı mı vurudlu! SON DAKİKA: Bakanlık soruşturma başlattı - Haberler
SAĞLIK Bebeklere yanlış aşı iddiası! Bakanlık soruşturma ...
MUTASYONLARA DİKKAT! Uzmanlar uyardı: Aşı yaptırmayanlar Covid-19 mutasyonlarının önünü açıyor - Haberler
SAĞLIK Korkutan açıklama! Aşılananların güvenliği de risk ...
Karın boşluğunda 3 kiloluk kitle belirlendi
SAĞLIK Karın boşluğunda 3 kiloluk kitle belirlendi
Pandeminin kanser ölümlerini artıracağını söyleyen onkolog proje başlattı
SAĞLIK Pandeminin kanser ölümlerini artıracağını söyleyen ...
Bebeği doğdu, 18 gün oldu! Kahreden haber!
SAĞLIK Bebeği doğdu, 18 gün oldu! Kahreden haber!
SON DAKİKA: "Bebeklere yanlış aşı yapıldı" iddiasına uzman isimden yanıt
SAĞLIK Bebeğe Covid aşısı iddiası!
Prof. Dr. Kaya’dan aşı karşıtlarına sitem
SAĞLIK Prof. Dr. Kaya’dan aşı karşıtlarına sitem
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,2'ye çıktı
SAĞLIK İşte İstanbul'daki 65 yaş üstü aşılama oranı...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.