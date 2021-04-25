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HaberlerSağlıkDünya genelinde vaka sayısı 150 milyona dayandı - Haberler
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 125 milyonu aştı. Vaka sayısı ise 147 milyon 520 bin 495'e ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 118 bin 65 kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde vaka sayısı 150 milyona dayandı - Haberler
AA

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

AA'da yer alan habere göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 125 milyon 58 bin 132’si iyileşti. ABD'de 25 milyon 342 bin 800, Hindistan'da 14 milyon 247 bin 192 ve Brezilya'da 12 milyon 766 bin 772 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 4 milyon 22 bin 408 kişi sağlığına kavuştu. İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 388 bin 8’e, İngiltere’de 4 milyon 193 bin 828’e, İtalya’da 3 milyon 382 bin 224’e, İspanya’da 3 milyon 163 bin 849’a, Almanya’da 2 milyon 893 bin 900’e Kolombiya'da 2 milyon 573 bin 657’ye, Arjantin’de 2 milyon 496 bin 277’ye, Polonya’da 2 milyon 439 bin 412’ye ulaştı.

Dünya genelinde 19 milyon 344 bin 298 kişi halen tedavi altında bulunuyor. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 147 milyon 520 bin 495'e ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 118 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

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