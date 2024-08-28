Dünya Gıda Programı, ekipleri ateş altında kaldığı için personelinin Gazze'deki hareketini durdurdu

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze köprüsündeki bir İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, WFP ekibinin Gazze'nin merkezi bölgesine yönlendirilen insani yardım malzemeleri taşıyan kamyon konvoyuna eşlik ettikten sonra Kerem Ebu Salim'den dönerken, iki zırhlı araçla seyir halindeyken ateş altında kaldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Açıkça işaretlenmiş olmasına ve İsrail makamlarından yaklaşmak için birçok izin alınmış olmasına rağmen araç, İsrail Savunma Güçleri (IDF) kontrol noktasına doğru ilerlerken doğrudan ateş altında kaldı. Sürücü tarafına 5, yolcu tarafına 2 ve diğer kısımlara 3 olmak üzere araca en az 10 kurşun isabet etti. Araçta bulunan çalışanlardan hiçbiri yara almadı."

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Bu durumun yaşanan ilk güvenlik olayı olmadığı ifade edilen açıklamada, "Gerekli izinler alınmış olmasına rağmen bir kontrol noktası yakınında doğrudan bir WFP aracına ateş açıldığı ilk olaydır. Bu olay, Gazze Şeridi'nde hızla daralan insani alanın acı bir hatırlatıcısı olmuştur. Artan şiddet, hayat kurtarıcı yardımları sağlama kabiliyetimizi tehlikeye atıyor. Zaten kritik olan durum, kısıtlı erişim ve artan risklerle daha da kötüleşmekte ve bu da çaresiz durumdaki insanlara ulaşan gıda tedarikinin azalmasına yol açıyor." ifadeleri yer aldı.