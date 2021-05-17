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BM'nin Dünya Gıda Programı kapsamında acil yardım çağrısını yapan Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, İsrail'in saldırıları sonucunda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de ihtiyaçların arttığını söyledi.

Uluslararası çağrılara rağmen İsrail yönetiminin saldırılarına devam ettiğini bildiren kuruluş, ''Evlerini kaybeden ve yerinden edinen insanlar için şu anda en acil ihtiyaçlardan biri yiyecek'' açıklamasını yaptı.

— World Food Programme (@WFP) May 17, 2021

ACİL GIDA DESTEĞİ

Gazze'de acil durum gıda desteği kapsamında, 20.000'den fazla kişiye ölçeklenen yardım, evlerini kaybeden ve yerinden edinen kişilere desteklemek için kupon sistemiyle çalışacak. Yardım desteği kapsamında, yerinden edinen ve evlerini kaybeden insanların yakın mağazalarda kullanabildiği kupon yardımı yapılacak.

GAZZE'DE GIDA KITLIĞI

Destek verebilmek için en etkili yolun kupon ile ödeme olduğunu söyleyen yetkililer, şu anda Filistin'de yiyecek bulunduğunu ve dükkanların açık olduğunu söyledi ancak Gazze'ye geçişlerin kapatılması halinde yiyecek dahil olmak üzere bu durumun kıtlığa neden olacağı ve fiyatları arttırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Çiftçilerin topraklarına ulaşamamasının krize yol açacağını ve fiyatlara yükselteceğini söyleyen Birleşmiş Millet Dünya Gıda Programı kapsamında 51.000'dan fazla kişiye yardım sağlanmaya başlandığını aktardı.

Bölgede gıda güvensizliğinin iki temel sebebinin uzun süredir devam ettiğini söyleyen yetkililer, Covid-19 salgını, işsizlik ve Filistinlilerin güvenlik risklerinin ciddi bir duruma ulaşması güncel durumu tetiklediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, çoğu kişi yerlerinden edindi ve evlerini kaybetti.