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        Haberler Dünya Dünya Gıda Programından Gazze için acil ateşkes çağrısı

        Dünya Gıda Programından Gazze için acil ateşkes çağrısı

        İsrail Ordusu'nun Gazze'de her geçen gün katliamları yoğunlaşırken Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda programı (WFP), Gazze için acil ateşkes çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:16
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        Gazze için ateşkes çağrısı
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        BM'nin merkezi Roma'da bulunan WFP, X platformundan yaptığı paylaşımla Refah ve Gazze'deki duruma dikkati çekti.

        Paylaşımda, "Refah’ta ve Gazze’nin dört bir yanında yerinden edilen insanlar ve çocuklar tükenmiş durumda. Onlara yardım etme imkanımız her geçen saat ve her geçen gün azalıyor. Şimdi acil bir ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri kullanıldı.

        İsrail'in Refah'taki saldırılarına işaret edilen paylaşımda, "Refah yanıyor. Acil ateşkese ihtiyacımız var" yazılı afiş de yer aldı.

        İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği iki farklı saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.

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        #Dünya Gıda Programı
        #Gazze ateşkes
        #haberler
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